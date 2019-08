Entre Lyon et Saint-Etienne : le pont de Givors fermé deux soirs

Cette semaine, le pont de Givors sur l'A47 sera à nouveau fermé durant deux soirées.

Les grands travaux continuent sur le pont de Givors, sur l'A47 entre Lyon et Saint-Etienne. Ce lundi 19 août de 21h à minuit, la circulation sera entièrement coupée dans le sens Lyon - Saint-Etienne. Le jeudi 22 août, il sera interdit à la circulation de 20h à 6h dans le sens Saint-Etienne - Lyon. Les automobilistes sont invités à prendre l'itinéraire de déviation via la RD342 et l'A450. Les travaux continueront jusqu'au 30 septembre, impactant régulièrement les conditions de circulation sur le secteur.