La journaliste et écrivaine Natacha Calestrémé se produira à la Bourse du travail de Lyon avec un spectacle sur son best-seller Les Clés de votre énergie.

En seulement quatre ans, Natacha Calestrémé a déjà convaincu deux millions de lecteurs. En particulier, son livre de développement personnel Les Clés de votre énergie a rencontré un véritable succès. Elle y propose en effet 22 protocoles pour se libérer émotionnellement, découverts lors de ses voyages et expériences personnelles. Face au succès de son livre, elle en a fait un spectacle mis en scène par l'humoriste Véronique Gallo.

Un deuxième livre déjà lu par 250 000 personnes

Dans le cadre de sa tournée française, Natacha Calestrémé se produira donc à Lyon mardi 19 novembre 2024. Au cœur du Palais de la Bourse, son spectacle participatif réunira des conseils et moments de partage et d'émotion. Les réservations se font sur la billetterie de la Fnac Spectacles. Comptez 35 à 40 euros pour y assister.

Journaliste et écrivaine, Natacha Calestrémé est l’auteure des bestsellers Les Clés de votre énergie et Trouver ma place. Publié début mai, ce dernier s'est déjà vendu à plus de 250 000 exemplaires. Ses conférences et vidéos en ligne fédèrent régulièrement des centaines de milliers de personnes. Après dix ans d’expériences pratiques, elle s’est imposée comme une experte de la libération émotionnelle. Se faisant connaître avant cela grâce à ses documentaires produits pour France Télévisions.

