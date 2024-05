Lyon : le spectacle d'Edouard Baer aux Nuits de Fourvière annulé

Le spectacle d'Edouard Baer prévu aux Nuits de Fourvière à Lyon le 12 juin a été annulé.

Le spectacle du comédien Edouard Baer prévu le 12 juin dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière a été annulé. Le festival l'indique laconiquement sur son site internet, sans expliquer les raisons de cette annulation.

Le comédien est mis en cause par six femmes

Jeudi, sa représentation prévue au théâtre Antoine à Paris a elle aussi été annulée. Ces annonces surviennent une semaine après la parution sur le site d'investigation Mediapart d'une enquête mettant en cause le comédien.

Six femmes y décrivent des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Le comédien indique de son côté qu'il ne se "reconnaît pas" et présente "toutes (s)es excuses".

Contacté, le festival des Nuits de Fourvière n'a pas encore donné suite à nos sollicitations. L'organisation devrait s'adresser aux spectateurs concernés par l'annulation et procéder à leur remboursement.