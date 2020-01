EM Lyon : le directeur Tawid Chtioui écarté ?

En poste depuis moins d'un an, le directeur de l'EM Lyon de l'école de commerce lyonnaise pourrait être remercié dans la journée.

Tawid Chtioui, le directeur de l'EM Lyon, l'école de commerce lyonnaise basée à Écully (qui déménagera dans le 7e arrondissement de Lyon en 2022), devrait être débarqué de son poste ce lundi selon les informations de La Tribune. Le quarantenaire a pris les reines de l'EM en avril 2019 pour remplacer Bernard Belletante. Professeur de management de la performance, il avait rejoint l’établissement en septembre 2016 et porté le développement de la marque au Maroc et en Afrique avant d'en prendre la direction.

D'après nos confrères, les relations étaient tendues entre Tawid Chtioui et le duo composés de Bernard Belletante et Bruno Bonnell. Les deux hommes, respectivement directeur et président du conseil de surveillance il y a encore tout juste un an avaient définitivement quitté l'EM Lyon au cours de l'automne.

Au-delà de ce conflit “managérial” au sein de la direction, le quotidien économique évoque aussi la difficile transformation du capital de l'établissement scolaire depuis l'arrivée du fonds de pension Qualium Investissement qui a levé 100 millions d'euros.