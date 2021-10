EM Lyon : la direction dévoile ses ambitions et sa stratégie

L'école de management de Lyon a posé la première pierre, mardi, de son nouveau campus. Isabelle Huault, sa directrice générale livre à Lyon Capitale et son plan stratégique à horizon 2025.

Qu'incarne ce nouveau campus ?

Ce nouveau campus marque le retour d’Emlyon Business School dans la cité, après 50 ans à Écully. Il incarne le projet scientifique et pédagogique de l’école et se définit comme un lieu où nous impliquons l’ensemble des parties prenantes dans une communauté active partageant notre projet éducatif ; un espace où chacune et chacun s'engage pour transformer les entreprises et les organisations, au service d'une société plus solidaire et respectueuse de la planète.

Depuis sa transformation en société anonyme et l’arrivée de fonds d’investissement à son capital, Emlyon avait essuyé de vives critiques. Comment cette page est-elle en train de se tourner ?

Emlyon a traversé une période de transition avec l’évolution de sa structure juridique et capitalistique. Nous avons expliqué le modèle, et notamment le principe du pacte d’actionnaires qui garantit le maintien de l’excellence académique, l’absence de versement de dividendes pendant les premières années, la promesse de rester au moins cinq ans au capital de l’école et le maintien de sa mission d’intérêt général.

Nous bénéficions aujourd’hui d’un véritable alignement entre la direction générale de l’école et les fonds Qualium et Bpifrance. En juillet 2021, Emlyon est devenue société à mission avec le soutien de ses actionnaires pour écrire une nouvelle page de l’histoire de l’école qui fêtera ses 150 ans d’existence en 2022, et réaffirmer sa raison d’être : "former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète".

"L'école se donne pour ambition d'accueillir 30 % d'étudiantes et d'étudiants boursiers d'ici à 2025."

Comment s’écrit le nouveau chapitre d’Emlyon Business School ? Quel est le plan stratégique pour Emlyon ?

Devenir l'une des premières Global Business Universities en Europe, telle est l'ambition que se fixe Emlyon pour former des acteurs capables de relever les défis sociaux, technologiques et environnementaux. Avec "Confluences 2025", Emlyon déploie ses trois grands axes stratégiques : l'engagement social et environnemental, l'excellence académique et l’internationalisation en réseau.

L'engagement social et environnemental constitue désormais le fil conducteur pour toutes les formations de l'école. Nous allons par exemple revisiter l’ensemble des programmes à l'aune des Objectifs de Développement Durable de l’ONU et nous venons de lancer le cours obligatoire "Agir pour le climat" pour les étudiantes et étudiants du programme Grande Ecole.

En faveur de l'ouverture sociale, Emlyon lance une politique volontariste en matière d'égalité des chances, d'octroi de bourses et de développement de formations en apprentissage. L'école se donne notamment pour ambition de réactiver sa Fondation et d'accueillir 30 % d'étudiantes et d'étudiants boursiers d'ici à 2025.

"Emlyon va recruter 10 nouveaux professeurs par an pendant 4 ans pour arriver à 200 professeurs en 2025"

Emlyon va conforter la qualité scientifique de la faculté et de la recherche issue de l'établissement, avec le recrutement de 10 nouveaux professeurs par an pendant 4 ans pour arriver à 200 professeurs en 2025. L’école renforcera l’hybridation de ses programmes grâce à de nouveaux partenariats avec des établissements supérieurs renommés dans le domaine de l'art, du design, des sciences humaines et sociales et de l'ingénierie, à l'image du partenariat avec l'Ecole supérieure d'art et de design de Saint-Etienne.

Le développement des campus internationaux, de nouveaux partenariats académiques et la création de double-diplômes avec des institutions de haut rang à l’étranger renforceront le réseau international de l’école pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de vivre le monde et de construire une communauté forte d’alumni implantée aux quatre coins du globe.