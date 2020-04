Élections à Lyon : un 2nd tour en juin ou un scrutin à rejouer

Si la situation sanitaire ne permet pas la tenue du second tour des élections municipales et métropolitaines, le gouvernement envisage d'organiser deux nouveaux tours.

Le 17 mars dernier, le gouvernement a déclaré qu'il envisageait de reporter le 2e tour des élections municipales et métropolitaines à juin si les conditions sanitaires le permettent. Ce mercredi, le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner a proposé plusieurs ordonnances (lire ici) pour affiner les règles d'organisation de ce second tour des élections. La date de ce dernier devra être fixée au plus tard le 27 mai. Par ailleurs, si fin juin la situation sanitaire ne permet pas l'organisation des élections, les électeurs de villes où aucun maire n'a pu être élu seront de nouveau convoqués pour les deux tours de scrutin, probablement en automne. Le premier tour à Lyon par exemple serait annulé.

Concernant les inscriptions électorales, seuls les électeurs nouvellement majeurs ou ayant acquis la nationalité française pourront participer. Pour les autres non inscrits, ils ne pourront voter qu'aux prochaines élections.

Enfin s'agissant du dépôt des listes, ils devront avoir lieu au maximum le mardi suivant le décret de convocations des électeurs. Les listes déjà déposées resteront valables. De nouvelles règles pour les retraits de liste et la modification des premières devront être fixées lors de prochains décrets.