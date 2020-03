Lyon : pas d'élection ce week-end pour les maires élus au 1er tour

Les mandats des maires vont être prolongés jusqu'à au moins mi-mai en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement mises en place.

Après l’annonce lundi soir d'un report du second tour des élections municipales et métropolitaines par Emmanuel Macron, le ministère de l'Intérieur avait indiqué que les maires déjà élus au 1er tout pourront réunir leur conseil municipal d'ici la fin de semaine pour procéder à l'élection “à huis clos” et en respectant les mesures barrières.

Finalement, Édouard Philippe a annoncé ce jeudi le report des réunions de conseils municipaux élus au premier tour en raison de la pandémie de coronavirus et de mesures de confinement appliquées. Les maires sortants vont ainsi voir leur mandat prolongé jusqu'à mi-mai au moins. Au printemps, un rapport sera établi pour savoir si les conditions sont réunies pour réunir les conseils municipaux.

Par ailleurs, le gouvernement envisage de reporter le 2e tour des élections municipales et métropolitaines à juin si les conditions sanitaires le permettent.