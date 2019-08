Effondrement dans le centre de Lyon : les pompiers sécurisent les lieux

Le 5e étage d'un immeuble s'est effondré dimanche soir au 4 rue Giuseppe Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. En début d'après-midi, ce lundi, les pompiers décrochaient des volets qui risquaient de tomber.

Le 5e étage d'un immeuble s’est effondré dimanche soir rue Giuseppe Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. Il n'y a pas eu de victime. Une seule personne a été légèrement blessée. Dix personnes ont été évacuées et été relogées.

Un important dispositif de sécurité avait été mis en place dimanche soir. Il avait été levé ce lundi matin. Ce lundi en début d'après-midi, la rue était de nouveau bloquée pour permettre aux pompiers de décrocher des volets qui risquaient de tomber, expliquent nos confrères de Radio Scoop.

Les causes de l'effondrement ne sont toujours pas connues. Une expertise débute ce lundi pour déterminer quelles mesures seront mises en places pour sécuriser l'immeuble et pour déterminer quand le retour des habitants sera possible.

