Éducation : quand les enfants partent de la maison

On ne l’a pas vu grandir et voilà qu’un beau jour, il quitte le nid… Face au départ de leur enfant, bon nombre de parents se retrouvent désemparés. Comment surmonter ce soudain éloignement ? Comment maintenir le lien avec son enfant, sans compromettre son envol ?

On le savait, on s’y attendait, et pourtant, le jour où ça arrive, on se sent désorienté. Un enfant qui quitte le domicile familial, c’est effectivement une page qui se tourne. La vie à la maison semble différente. Il y a moins de bruit, moins de passage, moins de choses qui traînent, moins de courses à faire… On perd ses repères et on voit émerger toutes sortes de sentiments mélangés : fierté, angoisse, tristesse… On peut avoir l’impression qu’on n’a plus besoin de nous, que l’on est devenu inutile… on se voit aussi vieillir.