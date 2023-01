Éducation : comment gérer la colère de vos enfants ?

Votre enfant se roule par terre en hurlant, votre adolescent est agressif et claque les portes ? Les colères des jeunes désarment plus d’un parent, qui ne savent pas toujours comment réagir. Est-ce normal de se mettre en colère ? Comment se positionner face à ces comportements ? Quels signes doivent alerter ?

Que les parents se rassurent, la colère est une émotion normale, au même titre que la tristesse, la joie, la peur… Si elle ne prend pas de proportions extrêmes, il n’y a rien d’inquiétant et cela ne signifie pas que l’enfant est tyrannique ou mal élevé. “Se mettre en colère a d’ailleurs une finalité : cela permet de montrer son désaccord, ses limites, et ainsi de se protéger. Il ne s’agit donc pas pour les parents de chercher à ce que leur enfant ne se mette jamais en colère, car c’est une émotion saine et importante”, rassure Nathalie Franc, pédopsychiatre au CHU de Montpellier et co-auteure du livre Faire face aux crises de colère de l’enfant et de l’adolescent (éditions Ellipses).