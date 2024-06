La Métropole de Lyon continue sur sa lancée et recherche des entreprises innovantes et engagées pour le futur éco-parc industriel de Feyzin.

La Métropole de Lyon lance un appel à manifestation d'intérêt pour son projet d'éco-parc industriel Circulyz. Celui-ci doit prendre vie d'ici 2026 à Feyzin, au cœur de la Vallée de la Chimie. Il s'inscrit ainsi dans une volonté de promouvoir une offre d’accueil pour les filières d’activités prioritaires et de mieux comprendre les besoins et spécificités des entreprises intéressées.

S'engager pour la transition industrielle

Avec ses 15 hectares, le site Circulyz a notamment pour vocation d'accueillir des entreprises engagées dans la transition industrielle. "Sur ce site de près de 15 hectares, nous souhaitons accueillir des entreprises qui s’engagent pour la transition industrielle pour leur permettre une conversion profonde de leur modèle structurel", indique Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l'économie et l'emploi. Cet éco-parc représente une opportunité majeure pour les entreprises désireuses d'adopter un modèle économique plus durable.

L’appel à manifestation d’intérêt cible principalement trois filières. Celle du recyclage des polymères textiles et plastiques, la dépollution des milieux et la chimie biosourcée. Des secteurs au centre des préoccupations de la Métropole pour aller vers une économie circulaire et régénérative. Les entreprises candidates ont jusqu'au 15 septembre 2024 pour se manifester. Leurs candidatures seront ensuite traitées au cours du mois d'octobre.

