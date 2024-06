La flamme olympique sera de passage dans le Rhône le 21 juin prochain, à Neuville-sur-Saône.

Alors qu'il avait été annoncé qu'en raison du coût, jugé "faramineux" (180.000 euros) par Bruno Bernard, la flamme ne passerait ni dans la ville de Lyon, ni dans le Rhône, le passage a finalement été rendu possible grâce à Sanofi, qui a financé l'événement.

Le 21 juin prochain la flamme sera allumée officiellement à 13h15, devant l'Hôtel de ville. Des relayeurs (salariés de Sanofi) achemineront ensuite la torche jusque sur le site de Sanofi, selon le parcours suivant : parc d'Ombreval, avenue Jean Christophe, quai Armand Barbès. Parallèlement, sur la Saône, une parade nautique organisée par le Yacht club du Rhône accompagnera ce relais. La longueur totale du relais est de 1,5 kilomètres.

La ville de Neuville-sur-Saône sera fermée à la circulation de 10h à 17h, le pont de Neuville restera quant à lui ouvert ce jour-là.

"Ce relais de la Flamme est l'occasion, pour notre commune, d'organiser une grande fête du sport et une formidable opportunité pour faire rayonner sa pratique et ses valeurs". Eric Bellot, maire de Neuville-sur-Saône

Le village olympique

Le village ouvrira à 14h, parc d'Ombreval et jardin d'Arc, après le passage de la Flamme. Il accueillera de multiples activités et démonstrations sportives, notamment une parade avant le grand départ de la Flamme à midi, des courses du club d'athlétisme, des activités de gym, des expositions et des spectacles, avec aussi la possibilité de réaliser son baptême nautique, pour vivre une première expérience de la voile. Il fermera à 18h30, avec une fanfare itinérante et des chants à 18h, et enfin le groupe On the road qui se produira à 20h30 sur la scène du parc d'Ombreval.

"Ensemble, nous menons le relais de la science"

Dans un communiqué, Sanofi s'estime "fière d'être partenaire officiel des relais des flammes olympique et paralympique de Paris 2024". La Flamme est déjà passée sur trois sites de Sanofi depuis le début du relais, à Montpellier, Bordeaux et Lisieux, et elles est attendue à Neuville, à Val-de-Reuil (Eure), ainsi qu'à Gentilly (Val-de-Marne).

"Nous partageons l’ambition de Paris 2024 de faire rayonner la richesse et la diversité des territoire français. Via nos activations tout au long des Relais, nous souhaitons contribuer à la promotion de l’innovation en santé et de l’excellence industrielle et scientifique en France et à l’international" conclut l'entreprise pharmaceutique.

