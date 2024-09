Dua Lipa à Lyon : les places déjà en vente avant même l'ouverture officielle de la billetterie

Alors que les places pour le concert de Dua Lipa à la LDLC Arena en mai 2025 devaient être mises en vente jeudi à 10h, il était possible d'acheter des places dès mardi. Voici comment.

Vous rêvez d'assister à l'un des concerts de Dua Lipa à la LDLC Arena de Décines les 15 et 16 mai prochain ? Tandis que la billetterie grand public était censée ouvrir seulement vendredi matin, de nombreux fans ont réussi dès mardi à prendre des places pour l'un des deux concerts de la star britannique à Lyon.

Une prévente pour les deux dates devait avoir lieu jeudi à partir de 10h. Les fans avaient la possibilité de s'y inscrire sur le site de Ticketmaster, la plateforme de mise en vente des billets. Mais ce mardi, la vente semblait déjà ouverte via un lien que certaines personnes avaient semble-t-il reçu par mail.

Plus de 2000 places encore disponibles en fosse pour le jeudi 15 mai

Un lien sur lequel la rédaction de Lyon Capitale a pu en effet constater qu'il était possible de prendre des places pour l'un des deux concerts de la chanteuse britannique à Lyon. Si pour le vendredi 16 mai il ne restait plus que des places en fosse, quasiment toutes les catégories, hormis le carré or, étaient encore disponibles pour la séance du jeudi 15 mai.

Selon les informations présentes sur TicketMaster, il restait encore plus de 2000 places pour la fosse du jeudi 15 mai et plusieurs centaines de places ailleurs dans la salle. Reste à savoir si l'entièreté des places ont été mises en vente dès mardi ou seulement une partie.

Sur les réseaux sociaux, les fans de la chanteuse s'échangent l'astuce. Les billets pourraient ainsi s'écouler avant même l'ouverture officielle de la billetterie. S'il ne faisait pas de doute que Dua Lipa remplisse rapidement les 16 000 places de la LDLC Arena pour sa tournée Radical Optimism Tour, la salle de Décines pourrait afficher complet encore plus vite que prévu.