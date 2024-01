Du soleil et une journée très douce mercredi 3 janvier à Lyon

Un pic de douceur est attendu mercredi 3 janvier à Lyon, où le thermomètre devrait grimper jusqu’à 15°c cet après-midi.

Ce mercredi 3 janvier, l’hiver devrait plutôt avoir des allures de printemps entre Rhône et Saône alors qu’un pic de douceur est attendu. Selon les prévisions de Météo France et de Météo Lyon, le thermomètre grimpera jusqu’à 15°c cet après-midi, soit 8°c de plus que les normales de saison pour un début de mois de janvier.

Alors qu’un grand soleil est attendu de 9 heures à 17 heures, comptez 9°c en début de matinée, puis 12°c sur les coups de midi, avant que la maximale du jour ne soit atteinte aux environs de 16 heures. Dans la soirée les températures redescendront légèrement pour se stabiliser autour de 12°c, mais quelques averses pourraient venir la perturber.