Le temps fort "À table Lyon ! La Semaine de l’Alimentation" sera organisé par la Ville de Lyon du lundi 2 au samedi 7 juin.

Dans la lignée de la journée de l'Alimentation organisée le 15 mai 2024, la Ville de Lyon organise un nouveau temps fort dans les tous les arrondissements du lundi 2 au vendredi 7 juin : "À table Lyon ! La Semaine de l’Alimentation". Des événements festifs, ateliers, portes ouvertes, forums ou encore rencontres seront ainsi organisés durant ces six journées "pour valoriser les initiatives du territoire, sensibiliser les citoyens et citoyennes et renforcer les synergies locales autour du bien-manger", détaille la collectivité dans un communiqué.

Des délégations internationales venues de New York, Milan ou encore Busan seront accueillies à Lyon lors de conférences et temps d'échange. Jeudi 5 juin, à l'Hôtel de Ville, le "plaidoyer international de Lyon" sera signé par les élus et représentants de villes européennes et internationales. Ce dernier doit placer "l’éducation alimentaire au cœur des politiques publiques".

