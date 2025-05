Deux ministres en visite dans le Rhône lundi 2 juin

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, et Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Économie sociale et solidaire, seront en visite dans le Rhône le lundi 2 juin.

Deux ministres seront dans le Rhône lundi 2 juin, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Économie sociale et solidaire, se rendront à Oullins-Pierre-Bénite lundi matin à partir de 9h45 pour visiter les laboratoires de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDI).

C'est dans ces laboratoires qui se dérouleront des tests textiles sur des produits importés de fast fashion. Les deux ministres se rendront ensuite à Amplepuis, dans les ateliers de l’entreprise Nouvelles fibres Textiles - Les Tissages de Charlieu, qui recycle et produit de la matière première à destination des entreprises du textile.