Drôme : une conseillère Pôle Emploi tuée par balle à Valence

Un homme a tué par balle ce jeudi matin une conseillère Pole emploi dans la Drôme avant de blesser gravement une autre femme dans une entreprise située en Ardèche.

Ce jeudi matin, un homme armé a tué par balle une conseillère Pôle Emploi à Valence, avant de se rendre dans une entreprise en Ardèche où il a tué une autre femme, écrit l'AFP confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Le suspect a pris la fuite en voiture en empruntant à contresens un pont en direction de Valence. Son véhicule a alors percuté une voiture de police qui tentait de l'intercepter. “Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse”, a écrit le Premier ministre Jean Castex sur son compte Twitter.

On ne connaît pas à ce stade les motivations du suspect.