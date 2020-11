Drôme : Solystic supprime 59 postes

La société Solystic, spécialiste du tri automatisé et basée dans la Drôme, a annoncé la suppression de 59 postes et la délocalisation de 26 autres en novembre.

L'entreprise Solystic, située à Alixan, près de Valence, dans la Drôme, va supprimer 59 emplois. 26 autres postes vont être délocalisés depuis le siège social de la boîte, à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, vers Alixan. Cette société de 374 employés, leader mondial du tri automatisé et propriété du groupe américain d'armement Northrop Grumman Corporation, pâtit du déclin du courrier. Ces suppressions et délocalisations de postes interviennent dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise, validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Elles devraient avoir lieu dans les semaines à venir d'après Le Dauphiné Libéré, sans date précise pour le moment.