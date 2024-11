Du 9 au 12 novembre prochains, la ligne de TGV Paris-Marseille sera fermée en raison de travaux de modernisation. Une mesure qui entraînera quelques changements dans la Drôme.

La ligne TGV reliant Paris à Marseille sera fermée du 9 au 12 novembre afin de permettre à SNCF Réseau de réaliser des travaux de modernisation de la signalisation. Ces derniers entraîneront plusieurs modifications dans la Drôme, dont le passage de 70% des trains par la gare de "Valence Ville".

Les usagers de la ligne de TGV Paris-Lyon-Marseille, devront alors se rendre en gare de Valence-ville pour prendre leur train sur la ligne "classique", et non à la gare habituelle de Valence TGV, indique la préfecture de la Drôme dans un communiqué ce lundi.

Des trajets plus longs

Le temps de trajet des TGV sur les lignes "classiques" sera multiplié par deux. Il faudra alors compter 5h30 pour se rendre à Paris depuis Valence, tandis que les horaires de TER, elles, devraient rester inchangées.

Entre le Sud-est et d'autres régions, certaines dessertes ne seront plus assurées, telles que la liaison entre le Sud-est et les Pays de la Loire.

