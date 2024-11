La brocante solidaire de la Fondation AJD est attendue le week-end des 23 et 24 novembre prochains, dans le 9e arrondissement de Lyon, un an après avoir fêté son 40e anniversaire.

Les samedi 23 et dimanche 24 novembre prochains, la brocante solidaire de la Fondation AJD fait son retour à Lyon, au 13 rue Saint-Simon, dans le 9e arrondissement. Près de 20 stands seront présents à travers plus de 1 500 m2. Chaque objet acheté lors de cette brocante permettra de financer les actions de la Fondation, à destination des mineurs en danger. Tous les bénéfices de l'événement sont en effet réinvestis dans les projets d'accompagnement de ces jeunes.

Un an après avoir fêté ses 40 ans, la brocante de la Fondation AJD promet encore de belles trouvailles : objets de décoration, meubles, vaisselle, horlogerie, luminaires, vinyles, etc. Au total, 200 bénévoles permetteront de faire vivre ce rendez-vous. "Ensemble, nous créons un moment de partage unique, où chaque achat a du sens et contribue à améliorer le quotidien de ceux qui en ont le plus besoin", ajoute enfin la Fondation AJD dans son communiqué de presse.

Samedi 23 de 9 à 18 heures et dimanche 24 de 10 à 18 heures.