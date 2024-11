Un moniteur d'auto-école a été arrêté alors qu'il était en état d'ivresse en accompagnant son élève à son examen du permis de conduire près de Lyon.

Vendredi 18 octobre, les gendarmes de la brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône ont procédé au contrôle d'un moniteur d'auto-école qui accompagnait son élève sur son lieu d'examen du permis de conduire. Rapidement, les militaires ont remarqué qu'une odeur d'alcool émanait de l'habitacle du véhicule.

Ils ont alors procédé à un dépistage à l'éthylotest de l'élève et de son moniteur et ce dernier s'est révélé positif avec un taux de 0,58 mg/l d'air expiré. Il s'est ainsi vu suspendre son permis de conduire pour quatre mois, retiré son habilitation préfectorale d'exercer la profession et a perdu six points sur son permis de conduire.

Il a été par ailleurs convoqué en justice. "Seule satisfaction, le candidat a réussi l'examen du permis de conduire, évènement qu'il gardera en souvenir pendant longtemps", indique la gendarmerie du Rhône.