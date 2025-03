Doucet et Bernard "s'opposent à The Village mais sacrifient les commerces lyonnais" juge ce collectif

Le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon dénoncent "le deux poids, deux mesures" du maire et du président de la Métropole, opposés à l'ouverture dominicale d'un village de marques.

Dans un communiqué diffusé le 6 mars, le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon constitué principalement de commerçants de la Presqu'île dénoncent le "deux poids, deux mesures scandaleux du maire de Lyon, Grégory Doucet et du président de la Métropole, Bruno Bernard, concernant l'ouverture dominicale du village des marques The Village à Villefontaine".

"Le maire et le président de la Métropole dénoncent une concurrence qu'ils ont eux-mêmes fabriquée"

Pour rappel, les deux élus écologistes ont exprimé auprès de la préfète de région leur opposition à l'ouverture tous les dimanches de ce village de marque situé à environ une demi-heure de Lyon, estimant, selon le maire de Lyon, que cela "aurait des conséquences graves et durables sur le commerce lyonnais".

"Alors que le commerce lyonnais meurt à petit feu sous l'effet de décisions absurdes, ces élus osent aujourd'hui s'ériger en défenseurs des commerces de proximité face à une concurrence qu'ils ont eux-mêmes aggravée" écrit le collectif qui dénonce pêle-mêle la ZTL (pas encore instaurée), la ZFE, "l'explosion des prix du stationnement et la suppression de places".

"Le maire et le président de la Métropole dénoncent une concurrence qu'ils ont eux-mêmes fabriquée en sacrifiant la spécificité du commerce indépendant lyonnais", conclu le collectif.

