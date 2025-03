Hôtellerie à Lyon : "le marché lyonnais poursuit sa croissance"

En termes de performance (RevPar et taux d'occupation), Lyon tire son épingle du jeu et se classe troisième sur le marché hôtelier français en 2024.

Entretien avec Adrien Lanotte, chef économiste chez MKG, leader des études marketing sur le marché hôtelier lyonnais.

Lyon Capitale : Avec 212 hôtels et 19 685 chambres, comment se situe Lyon sur le marché français ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que la France c’est 685 000 chambres. Sur le sujet offre, évidemment la région parisienne est d’un tout autre ordre de grandeur avec 187 000 chambres. S’ensuit Nice-Cannes, avec plus de 39 000 chambres. Puis Marseille-Aix, avec 20 100 chambres, complète le podium, à égalité avec Lyon. Lyon est donc relativement bien positionné.

Et sur le volet performance, où se positionne Lyon ?

Sur ce sujet, Lyon tire son épingle du jeu et se classe troisième sur le marché français en 2024. Sur les deux indicateurs clés que sont le taux d’occupation (TO), qui mesure la part des chambres louées dans un hôtel, et le RevPar, à savoir le revenu par chambre, Lyon passe devant Marseille. Sur le périmètre de l’agglo, le taux d’occupation est de 71 %, et de 74 % sur Lyon centre. À l’échelle française, c’est bien, la moyenne étant de 65 %. Paris et Nice-Cannes enregistrent respectivement 76 % et 74 %. Et Marseille 66 %. Ces bons niveaux d’activité du marché lyonnais permettent de mettre en œuvre des stratégies proactives de développement, par exemple de montée en gamme ou de transformation immobilière, car derrière la demande suit.

Quant au second indicateur clé, le RevPar, il est de 80 euros sur l’agglo et de 92 euros sur Lyon centre. À titre de comparaison, le RevPar moyen en France est de 66 euros. Lyon est 5 euros plus haut que Marseille et 13 euros plus haut que Toulouse et Lille.