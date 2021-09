Don du sang : l'EFS lance un appel à l'aide, une grande collecte à Villeurbanne

L'Établissement Français du Sang (EFS) appelle à une mobilisation générale pour le don du sang. L'organisme veut augmenter les réserves de 30 000 poches en 3 semaines et atteindre les 100 000 poches.

C'est un signal d'alerte critique lancé par l’Établissement Français du Sang (EFS) : les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire, ont atteint un niveau dangereusement bas. L'organisme met en place une mobilisation exceptionnelle de ses équipes et de ses capacités de collecte pour accueillir les donneurs de sang, avec ou sans rendez-vous. François Toujas, président de l'EFS lance un grand appel à "tous les citoyens" avec comme objectif principal de "continuer à fournir aux établissements de santé les poches de sang dont ils ont besoin pour soigner les patients".

À Lyon et Villeurbanne, de nombreuses collectes sont organisées dans les prochains jours. Pour trouver un point de collecte, rendez-vous sur le site de l'EFS.

Grande collecte au Campus de la Doua

Pour les lyonnais qui souhaitent participer à cette grande campagne de dons, l’EFS, les Lions Clubs de la région, l'Université Lyon 1 et les étudiants de la Doua organisent une grande collecte de sang "Sang pour sang Campus" les 5, 6 et 7 octobre à Villeurbanne. Pour donner son sang, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser au moins 50 kilos. Inscrivez-vous directement sur le site de l'EFS.