Le chômage en baisse dans la Drôme au deuxième trimestre 2024

Le chômage est en baisse dans la Drôme au deuxième trimestre 2024.

Au deuxième trimestre 2024, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit à 23 910 dans la Drôme. Cela représente une baisse de 2,4 % sur un trimestre, soit 600 personnes, et de 2,1 % en un an. En comparaison, en Auvergne-Rhône-Alpes, la baisse est de 0,5 % sur un trimestre et +1,2 % sur un an.

Le nombre de chômeurs toutes catégories confondues s'établit quant à lui à 47 290 en moyenne au deuxième trimestre, soit une baisse de 0,7 % sur un trimestre et une hausse de 0,1 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre augmente de 0,1 % sur un trimestre et de 1,5 % sur un an.