Distribution de masques à Lyon : des problèmes pour l'inscription via smartphone

La plateforme d'inscription pour récupérer les masques distribués par la ville de Lyon rencontre quelques problèmes techniques depuis son ouverture ce vendredi matin.

À partir du 11 mai la ville de Lyon va distribuer gratuitement 1,5 million de masques “grand public” (1,2 million prêts à l’emploi et 350 000 à découper) certifiés AFNOR. Pour pouvoir les récupérer, il faut s’inscrire sur la plateforme www.lyon.fr ou pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, auprès de Lyon en Direct au 04-72-10-30-30. Cette plateforme a ouvert ce matin et rencontre quelques soucis, a indiqué la ville de Lyon. “Depuis un smartphone, il est possible qu'un créneau s'affiche comme disponible, alors qu'il est en réalité complet. Merci de privilégier l'inscription depuis un ordinateur ou une tablette, le temps que le problème soit résolu”, a-t-elle déclaré.

Depuis un smartphone, il est possible qu'un créneau s'affiche comme disponible, alors qu'il est en réalité complet. Merci de privilégier l'inscription depuis un ordinateur ou une tablette, le temps que le problème soit résolu. https://t.co/TKfNQi9stv pic.twitter.com/YK4TYmO5fp — Ville de Lyon (@villedelyon) May 8, 2020

15 points de distribution vont être mis en place dans la ville de 9h à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h.

Les lieux : Atrium de l’Hôtel de Ville, Gymnase Chanfray,Halle des Sports Vivier-Merle, Gymnase d’argent, Centre Nautique Tony Bertrand, Gymnase Genety, Gymnase Duplat, Gymnase Jeunet, Gymnase Quarantaine, Complexe Tronchet, Gymnase Alice Millat, Palais des Sports, Gymnase Mado Bonnet, Gymnase Cavagnoud, Gymnase Sauvagère, Gymnase Martinière.

Cette distribution ne se fera que sur rendez-vous. Sur place, il faudra présenter une pièce d’identité ou un justificatif de domicile, ainsi qu’un justificatif de la CAF, taxe d’habitation ou livret de famille afin de déterminer le nombre de personnes au foyer, et donc le nombre de masques à récupérer. “Il sera également possible de récupérer les masques pour d’autres personnes que son cercle familial, pour des voisins, pour les personnes les plus fragiles, en inscrivant le nombre total de masques et en se présentant au rendez-vous avec les justificatifs de la personne concernée”, assure la ville de Lyon.