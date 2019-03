Disparition dans le Rhône : la police lance un appel à témoin

Les policiers de l'agglomération de Lyon, en accord avec le parquet, lancent un appel à témoin pour retrouver une jeune femme disparue le 20 mars.

La jeune Alannah a disparu depuis le 20 mars 2019 vers 10h30. Âgée de 19 ans, elle pourrait se trouver vers Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Les policiers de Saint-Priest dans l'agglomération de Lyon lancent aujourd'hui un appel à témoin pour tenter de la retrouver. Elle a les cheveux noirs mi-longs et frisés et mesure 1,53 mètre. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un t-shirt gris, un jean gris et des baskets noir et rose. Elle possède un sac à main noir avec de la fourrure grise dessus. Elle souffre de retard mental, est sous tutelle.

Toute personne ayant des informations peut contacter le commissariat de police de Saint-Priest au 04-78-20-20-60 ou le soir et le week-end au 04-78-78-40-40.