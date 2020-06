Diocèse de Lyon : 1 million d’€ de manque à gagner durant la crise du coronavirus

Une collecte de dons va être lancée dimanche, a annoncé le diocèse de Lyon aujourd'hui pour compenser les pertes dues à la crise du Covid-19.

Le diocèse de Lyon a indiqué ce mercredi avoir eu un manque à gagner d'un million d'euros durant le confinement. “La suspension des messes pendant trois mois pèse lourd sur les finances de l'Église de Lyon. Plus de quêtes, de baptêmes, de mariages et de funérailles... Il y en a des centaines par mois habituellement”, a-t-il écrit dans un communiqué.

Pour limiter les conséquences financières, l'institution religieuse va lancer ce dimanche 14 juin une campagne de collecte de dons sur son site donnons-lyon.catholique.fr. “Nous avons l’habitude de lancer la campagne du Denier aux Rameaux dans toutes les paroisses du diocèse de Lyon. Or, cette année, à cause de la pandémie, nos églises étaient fermées pour cette grande fête. Avec le déconfinement et l’autorisation d’une reprise des cultes en public le 29 mai, nous avons enfin pu fixer la date de lancement de la collecte du Denier : ce sera ce dimanche 14 juin !”, a déclaré Véronique Bouscayrol, économe du diocèse.

Ces dons servent à rémunérer les prêtres, financer les études des futurs religieux et payer les salaires des employés du diocèse.