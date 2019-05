Deux voleurs de smartphones arrêtés sur le réseau TCL de Lyon

Deux pickpockets, se "disant mineurs" ont été arrêtés après des vols à la tire sur le réseau TCL de Lyon.

Dans les bus, métros ou tramways de la ville de Lyon, les pickpockets ciblent les smartphones des passagers. Cette semaine, deux individus ont été arrêtés par les policiers du service de sécurisation des transports en commun.

Ce lundi 29 avril, au matin, un individu a volé le téléphone portable d'une passagère du tramway T2. Il a été interpellé dans la foulée par les policiers à l'arrêt Jet d'Eau, se disant "mineur SDF" et être âgé de 16 ans. Déjà connu des services de police pour trois antécédents, il a reconnu les faits et a été présenté au parquet.

Mardi, un autre individu, cette fois-ci, disant être âgé de 17 ans, a été interpellé par les policiers à l'angle du cours Lafayette et du boulevard Vivier Merle. Il venait de voler le téléphone portable et la carte bleue d'une jeune femme. Comptabilisant dix huit antécédents judiciaires, il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce jeudi.

Lire aussi :