Deux restaurants lyonnais reçoivent un Bib Gourmand du guide Michelin

Le guide Michelin a dévoilé lundi les tables qui se distinguent par leur "bon rapport qualité-prix" et qui se voient décerner un Bib Gourmand. Deux restaurants lyonnais sont primés.

Le guide Michelin a publié lundi 26 février une sélection de 56 nouvelles adresses présentées comme abordables ou qualifiées de "bon plan", qui reçoivent un Bib Gourmand, gage de bon rapport qualité prix pour le guide rouge.

Un menu à 40 euros maximum

L’inflation étant passée par là depuis un an, le critère relatif au prix du menu complet sans boisson, midi et soir, qui ne devait pas dépasser 35 euros en 2023 a légèrement augmenté et est désormais fixé à 40 euros. "Dans un contexte économique marqué par l'inflation et la hausse des prix des denrées alimentaires, il convient de souligner cet effort", relevait lundi le directeur international du guide Michelin, Gwendal Poullennec.

Cette année la palme revient à la région Bretagne, qui compte 10 nouveaux Bib Gourmand. Comment souvent la région Auvergne-Rhône-Alpes fait bonne figure dans cette sélection et n’est donc pas loin avec neuf nouvelles adresses, dont deux se trouvent à Lyon. Il s’agit du restaurant Le Cochon Qui Boit dans le 1er arrondissement et du Siprès dans le 7e arrondissement, ouvert au mois de juin 2023 et que nous avions testé pour vous au mois de septembre.

Actuellement à la carte chez Le Cochon Qui Boit propose :

En entrée

Un "panais rôti, émulsion d’une soupe à l’oignon et vinaigre de noix", des "petites bêtes à cornes des monts du Lyonnais, Poireaux et émulsion persillade" ou "cannellonis de Céleris, Noisettes et purée d’échalotte".

En plat

Une "raviole de Betterave, jaune d’œuf, Schlossberger et bouillon aux baies de Genièvresé", un "bœuf Gascon élevé dans l’Allier, préparé en fonction de la pièce du jour, Carotte et Roquette" ou un "pigeonneau fermier de Bresse, petit épeautre et blettes".

En dessert

Un "choix de Fromages d’ici et d’ailleurs", une "crème bavaroise à l’Aneth, Pomme sautée et caramel acidulé", un "butternut grillé, sauce Châtaigne brulées et sorbet butternut" ou un "tartare de Kiwi, diplomate à la brioche".

Actuellement à la carte chez Siprès le soir :

Entrée

Un, "pâté en croûte fait maison à quatre mains", des "ravioles écrevisse, fêta, épinard / Noisette / Beurre fumé crevettes grise", un "oeuf parfait / Crémeux chou-fleur / Agrumes / Granola" ou un "magret de canard séché / Betteraves en croûte de sel / Riz soufflé".

Plat

Des "gnocchis de courge kabocha / Cancoillotte fumée / Champignons", un "paleron de veau / Topinambour / Fève de tonka / Livèche" ou une "queue de Lotte / Céleri / Miso / Chutney de kumquats au piment".

Desserts

Des "agrumes / Fromage blanc / Miel", du "chocolat / Orange / Vin aux épices", un "riz au lait et Glace vanille / Meringue vaporeuse / Sarasin / Caramel" et une "assiette de fromages affinés - Fromagerie Les Trois Jean".

