Le trafic des lignes de tramway T3 et T4 très perturbé ce mardi matin à Lyon

Une panne de signalisation perturbe très fortement la circulation des lignes de tramway T3 et T4 ce mardi matin à Lyon.

Les lignes de tramway T3 et T4, qui permettent aux voyageurs de se déplacer entre la gare de la Part-Dieu et Meyzieu pour la première et entre La Doua et l’Hôpital de Feyzin Vénissieux pour la seconde, sont très perturbées ce mardi matin. En raison d’une panne de signalisation, le tramway T3 circule uniquement de Meyzieu les Panettes à Vaulx-en-Velin La Soie et le tramway T4 circule de la Doua-Gaston Berger à Thiers-Lafayette, puis de Archives Départementales à Hôpital Feyzin Vénissieux.

La station Gare Part-Dieu n'est donc plus desservie par le tramway T4 et le tramway T3 en dessert plus les stations de Gare Part-Dieu à Bel Air-Les Brosses. Initialement annoncée pour 9 heures par les TCL, la reprise du trafic ne devrait pas se faire avant 11 heures.