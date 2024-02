Afin de favoriser le maintien à domicile des patients, les Hospices civils de Lyon se dotent de deux nouveaux hôpitaux de jour.

Les hôpitaux Lyon Sud et Edouard Herriot vont chacun accueillir un hôpital de jour spécialisé en soins palliatifs. Leurs sites respectifs offriront ainsi un ensemble de soins et services dédiés aux patients atteints de maladies lourdes, évolutives et incurables. Cela concerne donc les cancers, les pathologies neurodégénératives ou encore les insuffisances d'organes. L'objectif est notamment de permettre "aux patients d’accéder à toutes les consultations nécessaires dans une même unité de lieu et de temps", indique Sophie Francioni, cheffe du service de soins palliatifs à Edouard Herriot.

Une offre de soins plus large

Avec une capacité d'accueil de 1 700 patients par an, ces hôpitaux de jour viennent s'ajouter à l'offre de soins déjà existantes des HCL. En plus des services palliatifs traditionnels, les patients auront accès à de nouveaux types de soins. Ils pourront notamment découvrir l'hypnose, l'aromathérapie, la sophrologie, la musicothérapie et la socioesthétique. "Ce travail pluridisciplinaire permet de construire avec le patient son projet de soins, de bénéficier de temps privilégiés pour évoquer l’évolution de la maladie", explique Sophie Francioni.

Afin de mettre sur pieds cette nouvelle offre, des infirmiers, kinésithérapeutes, psychométriciens, diététiciens, psychologues participent au projet. Les HCL souhaitent ainsi ajuster les parcours des patients en fonction des pathologies et besoins. "L'enjeu est de pouvoir intégrer la prise en charge palliative le plus précocement possible dans la trajectoire de la maladie". Leur volonté est également d'éviter autant que possible le passage aux urgences, en offrant aux patients un large panel de soins.

