Deux étapes du Tour de France à Lyon en 2020

Le parcours du Tour de France 2020 vient d'être dévoilé et Lyon va accueillir deux étapes : une arrivée et un départ. Le 11 juillet, la 14e étape partira ainsi de Clermont-Ferrand pour arriver à Lyon. Le 12 juillet, les coureurs démarreront de Lyon pour se rendre au Grand Colombier.

Comme comme nous l'indiquions mi-septembre, tout ceci a évidemment un coup pour les collectivités. Les chiffres varient et diffèrent selon qu’une ville est “ville arrivée”, “ville de départ” ou les deux. En 2016, Le Puy-en-Velay avait payé 235.000€ pour être ville d'arrivée, ville repos, et ville de départ.

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩

🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl

