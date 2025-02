Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 7 au 9 février

Festival, spectacle ou encore randonnée, Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à ne pas louper ce week-end du 7 au 9 février.

Sauve qui peut la vie jusqu'au 16 février

La deuxième édition du festival Sauve qui peut la vie a débuté le 29 janvier et se poursuit jusqu'au 16 février prochain. Durant cette période, le collectif Sous les Néons, l'artiste Fanny Maugey et plusieurs invités s'invitent sur la scène du Hangar des Subs, dans le 1er arrondissement de Lyon. Spectacles, expériences culinaires, concerts... Nul doute que vous trouverez votre bonheur !

Toute la programmation sur le site du festival.

Plongez dans l'imaginaire au festival Yggdrasil

C'est reparti pour le festival Yggdrasil, plus grand rendez-vous de pop-culture, qui se déroule au parc Eurexpo à Chassieu les samedi 8 et dimanche 9 février. Des spectacles seront proposés par plus de 50 professionnels et amateurs de l'animation. Pour son dixième anniversaire, le festival met à l'honneur Le Seigneur des anneaux et installera aussi sept univers à thème éphémère.

Plus d'informations ici.

Un spectacle immersif à découvrir

(@Luminiscence)

Depuis ce vendredi 7 février et jusqu'au 31 mars, le spectacle immersif Luminiscence dans le basilique Saint-Bonaventure. Une création son et lumière réalisée avec des projections à 360 degrés qui illumineront l'édifice religieux. Les billets varient entre 29 et 39 euros.

Plus d'informations sur la billetterie.

Se remettre en jambes dans les Monts d'Or

Une randonnée de 3 heures dans les Monts d'Or est organisée au départ de la gare de Vaise ce dimanche par le groupe locale de l'Association végétarienne de France. Le parcours sera donc le suivant : visite du village de Saint-Cyr, ascension du Mont Thou puis direction le Mont Cindre avant de redescendre jusqu’à Vaise en bus. L'inscription n'est pas obligatoire, mais il est conseillé de signaler sa présence en amont en contactant l'organisation.

Plus d'informations sur leur événement/page Facebook.

Un marché vintage "en mode Saint-Valentin"

Samedi (12 à 18 heures) et dimanche (12 à 16h30), La Commune propose déjà un marché vintage et créatif sur le thème de l'amour, en perspective de la Saint-Valentin. Plusieurs créateurs lyonnais seront présents dans ce lieu du 7e arrondissement pour proposer les vêtements, bijoux ou encore œuvres d'art.

Plus d'informations ici.

