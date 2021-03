Deux dealers originaires de Vénissieux devant les Assises pour meurtre à Montpellier

Sofiane, 17 ans, a été battu à mort à Montpellier le 30 mars 2016. Le procès de ses tortionnaires s’est ouvert à Montpellier ce lundi. Deux des cinq accusés viennent de Vénissieux.

Le jeune Sofiane, 17 ans, et l’un de ses amis, Édouard, 21 ans, ont passé une nuit en enfer du 29 au 30 mars 2016 à Montpellier. Entre minuit et 7h du matin, ils ont été tabassés à coup de batte de base-ball dans un terrain vague. Édouard a été grièvement blessé, Sofiane lui n’y survivra pas, rapporte l’AFP.

Le principal accusé jugé depuis ce lundi 8 mars est âgé de 28 ans, c'est un dealer bien connu par la police, originaire des Minguettes, à Vénissieux. Il soupçonnait les deux jeunes hommes de lui avoir dérobé 15 000 euros dans sa maison en Hérault. Il aurait demandé à trois hommes de main de s’en prendre aux deux jeunes gens. Il est jugé pour "complicité de séquestration suivie de mort".

Un revendeur au casier vierge, également originaire de Vénissieux, et deux hommes de 37 au lourd passif, sont, eux, poursuivis pour "séquestration suivie de mort" et "violences ayant entraîné une ITT" de six semaines, "avec usage ou menace d’une arme, en réunion, avec préméditation".

Le frère du commanditaire présumé est lui jugé pour "non-assistance à personne en péril".

Le verdict est attendu le 16 mars.