Deux Ardéchois tués par balles à Haïti dimanche

Les deux victimes se rendaient sur l'île proche de l'Amérique du Nord pour adopter un enfant.

Deux Français originaires d'Ardèche ont été tués par balles ce dimanche après-midi à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, rapporte Le Parisien. La femme était âgée de 41 ans et le mari de 44 ans. Ils voyageaient sur l'île des Caraïbes pour adopter un enfant. On ne connaît pas les motivations de ce double meurtre dans un pays en grave crise politique et sociale. Sur son site internet, le ministère français des Affaires étrangères conseille “de reporter tout voyage jusqu'à nouvel ordre” dans ce pays.