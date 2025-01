Lucie Charron (à gauche) et la Lyonnaise Lauren Moulin préparent le Raid Amazones et soutiennent une association lyonnaise.

Lauren Moulin, Lyonnaise de 31 ans, et son amie parisienne Lucie Charron préparent leur participation au Raid Amazone, une aventure sportive, féminine et solidaire. En soutenant une association lyonnaise, elles veulent en profiter pour faire la promotion du sport féminin et notamment du floorball.

Cela s'est fait presque sur un coup de tête ou plutôt "un coup de cœur", sourit Lucie Charron. Lorsque cette Parisienne découvre sur les réseaux sociaux le Raid Amazones en novembre dernier, elle se dit aussitôt que "ce serait génial de le faire". Sans une seule hésitation, elle propose à son amie de toujours Lauren Moulin, une Lyonnaise de 31 ans, de partir ensemble. La réponse ne se fait pas attendre, Lauren est elle aussi "hyper enthousiaste" à l'idée de participer à cette aventure féminine et solidaire, ponctuée de plusieurs épreuves sportives comme le trail, VTT ou encore le canoë.

Mais rapidement, l'euphorie laisse place à l'inquiétude. "On a vu les frais d'inscription de 4500 euros par personne et on a eu un frein à ce niveau-là", raconte Lauren. Mais les deux femmes d'un naturel persévérant se sont vite ressaisi, elles ont décidé de chercher des sponsors et de lancer une cagnotte en ligne pour financer leur aventure, mais aussi l'association lyonnaise "Sport dans la Ville" qu'elles ont choisi de soutenir (une partie de leur cagnotte et tout surplus de budget sera redistribué à cette association). "Ce qui est hyper intéressant c’est tout ce que côté entrepreneurial qui n’est pas forcément dans nos compétences de bases. C’est l’aventure avant l’aventure", s'exclame Lucie.

La Lyonnaise Lauren Moulin (à gauche) et Lucie Charron souhaitent promouvoir le floorball à l'occasion du Raid Amazones. @DR

Une participation pour promouvoir le floorball et le sport féminin

Si elles ont choisi de soutenir l'association Sport dans la Ville, c'est parce que les deux amies d'enfance sont deux grandes passionnées de sport, désireuses de transmettre les valeurs de bienveillance et de dépassement de soi. "Au-delà de la semaine du Raid Amazones, on voulait aller plus loin et renforcer le côté solidaire, en faisant quelque chose autour du sport féminin", explique Lauren. Elles aimeraient ainsi participer au programme "L dans la ville" pour aider les jeunes filles dans leur insertion professionnelle.

Surtout, elles adoreraient animer des initiations au floorball, un sport méconnu cousin du hockey sur glace, qu'elles pratiquent toutes les deux depuis environ quatre ans. "C’est super accessible et les règles sont assez ludiques", assure Lucie, qui a parfois l'occasion de jouer lors de tournoi contre Lauren, licenciée dans le club de Lyon.

Poussées par le "goût du challenge"

Fortes de leur complicité et des nombreuses aventures qu'elles ont déjà vécues ensemble comme un trek à cheval dans des conditions spartiates dans les Alpes, les deux amies ont impatience de vivre le Raid Amazones et de découvrir de nouveaux sports et une nouvelle culture.

D'ici leur départ en novembre, dans une destination encore inconnue, elles vont s'entraîner physiquement pour être au mieux de leur forme et pour se hisser pourquoi pas en haut du classement. Car même si elles affirment "ne pas avoir d'objectif précis et vouloir juste faire au mieux", Lauren et Lucie ne peuvent pas cacher leur esprit de compétition. "C'est le goût du challenge, de se dépasser et de ne pas avoir de regrets", sourient-elles.