La station Hôtel de ville-Louis Pradel n'est plus desservie ce dimanche 19 janvier, à Lyon. La circulation des lignes de métro A et C est modifiée.

L'arrêt Hôtel de Ville-Louis Pradel n'est plus desservi depuis 14h40 ce dimanche 19 janvier à Lyon, en raison de la découverte d'un colis suspect dans cette station.

En conséquence, les lignes A et C ne s'y arrêtent plus dans les deux sens de circulation. Le métro C circule uniquement entre les stations Cuire et Croix-Rousse, ce qui signifie que l'arrêt Croix-Paquet n'est plus desservi non plus.

La reprise de la circulation est estimée vers 16h.