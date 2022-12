Écolier autiste exclu de la cantine : le conflit entre mairies

Le scandale provoqué par l’histoire d’Olivier, exclu de la cantine scolaire de son école se transforme en conflit entre mairies.

Olivier a été exclu jeudi 24 novembre de sa cantine scolaire après avoir fait une crise. Sa mère doit donc faire des allers-retours sur le temps de midi pour manger avec lui. Sollicitée par Lyon Capitale, la Ville de Lyon a assuré que "la famille d’Olivier a été reçue ce lundi en plus d’un suivi régulier de la situation. Une nouvelle rencontre va être proposée à la famille avec l’Éducation nationale pour évoquer la situation et le bien-être de l'enfant sur tous ses temps à l'école."

Nouveau rebondissement dans l’affaire, Sébastien Michel, le maire d’Écully a répondu sur Twitter "aucun enfant ne peut être exclu de la cantine en raison de son handicap. Cette décision est scandaleuse et exige des excuses publiques et immédiates de la part de la mairie de Lyon et de la mairie du 9e."

❌ AUCUN enfant ne peut être exclu de la cantine en raison de son handicap. Cette décision est scandaleuse et exige des excuses publiques et immédiates de la part de @villedelyon et @Mairie9Lyon pour ce manque d’humanité inqualifiable. pic.twitter.com/KFtimjuvv7 — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) November 30, 2022

L’élu LR dénonce une "faillite morale" de la mairie de Grégory Doucet et estime que les actions menées par cette dernière sont insuffisantes. Il dénonce dans un article de Lyon Mag "la majorité écologiste toujours à l’heure pour donner des leçons d’humanité à la terre entière mais incapable de s’appliquer la pareille" et il ajoute, "il est inconcevable que la deuxième ville de France soit incapable d’accueillir cet enfant alors que toutes les communes de France aux moyens beaucoup plus limitées s’organisent pour le faire."

L'histoire d'Olivier, n'a pas fini d'émouvoir. La mairie de Lyon annonce continuer de suivre la situation pour trouver une solution.