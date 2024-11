Deux spectacles à voir à Saint-Priest : Pierre Richard et Shakespeare’s ghosts

Au centre Théo Argence, la compagnie lyonnaise Thespis propose avec sa nouvelle création, Shakespeare’s ghosts (les 19 et 20 novembre), un voyage déconcertant dans les années 30, inspiré de Roméo et Juliette. Pierre Richard, viendra début décembre présenter un seul en scène.

Pas de scène ni de siège, mais une atmosphère troublante et immersive, éclairée d’une lumière bleutée et nappée de fumée. Le principe : chaque spectateur, muni d’un masque vénitien, peut créer son propre voyage en libre circulation au sein du théâtre.

Pierre Richard

Quelques jours plus tard, le 3 décembre, sur ce même plateau, Pierre Richard, 89 ans, viendra affirmer de manière irréfutable et définitive qu’il n’est pas cet éternel distrait et maladroit dans la vie. À travers le seul en scène de ce comédien d’exception, Je suis là mais je ne suis pas là, on replonge dans son incroyable parcours, star du cinéma comique, à l’affiche de films devenus cultes : Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Course à l’échalote, La Chèvre, Les Fugitifs… Ou plus récemment dans Astérix et Obélix : L’Empire du milieu de Guillaume Canet ou Jeanne du Barry de Maïwenn.

Shakespeare’s ghosts - Je suis là mais je ne suis pas là - Centre Théo Argence - Saint-Priest