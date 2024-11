Que vous soyez amateur de cuisine, de vin, de film, de cabaret ou plutôt à la recherche de zénitude, il y en aura pour tous les goûts ce week-end à Lyon et dans les alentours. Voici une liste de cinq évènements à ne pas manquer du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024.

Ambiance cabaret au Lyon Burlesque Festival

Le Marché Gare se transforme en cabaret rétro chic pendant deux jours. Les 15 et 16 novembre, il accueille le Lyon Burlesque Festival. Si la première soirée se déroule sous la forme d'un dîner-spectacle et la seconde sera sans restauration. Au son du jazz, vous pourrez vous émerveiller devant les numéros d'une dizaine d'artistes mêlant effeuillage, paillettes et plumes.

Le prix du spectacle à partir de 27€. Plus d'informations sur le site du Marché gare.

Dégustation de vins au Palais de la Bourse

Les vins actuels et naturels seront à l'honneur à l'occasion du salon "Sous les pavés, la vigne" qui se déroulera au Palais de la Bourse, samedi 16 et dimanche 17. Pour cette 10e édition du salon, 60 vignerons seront présents pour faire découvrir leurs vins mais aussi leur spiritueux et leur bière pour certains. Les organisateurs promettent également des animations originales et des évènements surprise.

Entrée à 10€ pour un jour et à 15€ pour les deux jours. Ouverture des portes de 11h à 19h. La billeterie est accessible en cliquant ici.

Les pieds dans le plat à Bron

Un tout autre univers vous attend à l'extérieur de Lyon du vendredi 15 au soir au samedi 16 novembre : un festival qui met "les pieds dans le plat". A l'occasion de sa 4e édition, le festival Mission [4]Possible de Bron a choisi de s'intéresser à l'alimentation après avoir consacré ses dernières éditions à l'environnement, à l'univers et au sport. Sous le parrainage de Christophe Marguin, le président des Toques Blanches lyonnaises, et au travers de conférences et d'ateliers gastronomiques, le festival propose de se questionner sur notre alimentation et sur les enjeux qu'elle suppose. A noter la présence parmi les invités du chef Guillaume Gomez, représentant personnel du Président de la République auprès des acteurs de la gastronomie, de l’alimentation et des arts culinaires.

Le détail du programme est à découvrir sur le site de la Ville de Bron.

Ambiance zen et bio à Eurexpo

Pour ceux qui souhaiteraient s'octroyer un petit moment zen, rendez-vous à Eurexpo où le salon Zen & Bio est de retour du 15 au 17 novembre 2024 pour sa 24ème édition. 110 exposants, spécialiste de bio et de bien-être seront présents pour échanger autour des dernières tendances en matière d'alimentation, de mode ou encore de jardinage. Conférences, ateliers et animations créatives seront également proposées.

Plus de renseignements sur le site : https://www.salon-zenetbio.com/lyon/visiter/la-presentation-du-salon/

Que du feu sur grand écran

Le coup d'envoi de la 9e édition du festival Que du Feu sera donné samedi 16 novembre. Tout le week-end et jusqu'au 24 novembre, vous pourrez découvrir le cinéma émergent et ses nouveaux talents au travers de 61 courts métrages, projetés dans différents lieux de Lyon.

La séance est fixé au prix de 4€ et 3€ pour les étudiants. Le détail du programme sur le site internet de l'évènement : https://www.lyonyoungfilmfest.fr/

Le marché iD.D'art à La Sucrière

À l'approche des fêtes de fin d'année, le rendez-vous est donné samedi et dimanche à La Sucrière pour le marché des artisans et créateurs iD.D'art pour retrouver des artisans et créateurs locaux. Ils seront plus de 200 présents ce week-end pour partager leur passion et vous faire découvrir leurs créations faites à la main. Des activités, ateliers et même une sélection de métiers de bouche et produits du terroir vous attendent.

Les billets sont disponibles dès 5 euros jusqu'à ce soir minuit. Sinon, il faudra compter 7 euros sur place ou en ligne. Pour les 12-25 ans et les PMR, il faudra compter 4 euros jusqu'à ce soir, puis 6 euros sur place. L'entrée pour les moins de 12 ans est gratuite.

Infos et réservations sur le site de l'événement.