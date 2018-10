Des policiers tirent sur un chien près de Lyon, les réseaux s'enflamment

Une vidéo postée sur Internet montre des policiers municipaux tirer sur un chien errant à L'Isle-d'Abeau. Après avoir reçu plusieurs coups de feu, l'animal a été euthanasié.

C'est une vidéo qui a déclenché la colère sur les réseaux sociaux. On peut y voir un chien errant être pris pour cible par des policiers municipaux. Selon le Dauphiné Libéré, la scène a été tournée à L'Isle-d'Abeau, près de Lyon. Un chien dangereux a été signalé, il aurait attaqué un autre animal. Les policiers municipaux interviennent et tentent de capturer le chien, sans y parvenir. Un premier coup de feu retentit, l'animal prend la fuite. Un second policier tire trois fois. Le chien toujours en vie sera euthanasié au final par un vétérinaire.

Selon le Dauphiné, l'animal était un american staff, détenu illégalement par son propriétaire qui ne l'avait pas déclaré. Interrogé par nos confrères, le maire de L'Isle-d'Abeau, Alain Jurado, a souhaité contextualiser la vidéo, expliquant qu'il s'agissait "d'un chien dangereux [...] Le chien était agressif, il montrait les dents, en acculant un policier contre une haie. Ce policier a alors décidé d'utiliser son arme de service". Par ailleurs, le maire a porté plainte contre l'auteur de la vidéo pour diffamation, on l'entend clairement insulter les policiers municipaux lors de leur intervention. Depuis, plusieurs pétitions ont été lancées sur Internet, l'émotion fait forte sur les réseaux sociaux. La gendarmerie a ouvert une enquête qui visera à déterminer les circonstances de ces faits. Les policiers municipaux, ainsi que le propriétaire du chien devraient être auditionnés rapidement.