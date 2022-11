Des perturbations sur la ligne TER Lyon Saint-Étienne ce week-end 

À compter du 11 novembre et jusqu’au 13 novembre à 21h30 le trafic des TER sera complètement interrompu sur la ligne reliant Saint-Étienne à Givors, entraînant des perturbations sur le reste de la ligne reliant Lyon.

Les travaux entamés au mois de septembre sur la ligne de trains Lyon Saint-Étienne se poursuivent et vont générer d’importantes perturbations sur le trafic des TER ce week-end du 11 novembre. À partir de vendredi et jusqu’au 13 novembre à 21h30 aucun train ne circulera entre Saint-Étienne et Givors dans les deux sens de circulation. Quelques trains à destination de Lyon Perrache seront également supprimés.

🚧Du 11 au 13 novembre, des travaux entraînent l'interruption du trafic entre Saint-Étienne et Givors.

Le programme de circulation sera fortement modifié sur la ligne, une desserte par cars sera mise en place. 👉Plus d’informations sur le site TER AURA : https://t.co/TAql6Me6PP pic.twitter.com/ZdSgbIOoS1 — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) November 8, 2022

Cet arrêt du trafic doit permettre la réalisation de travaux dans le tunnel de Couzon, comme cela fut déjà le cas lors du week-end de la Toussaint. La SNCF annonce qu’elle mettra en place des cars de substitution.