Des perturbations à venir sur les funiculaires entre janvier et avril à Lyon

Les Transports en commun lyonnais (TCL) annoncent des travaux de maintenance sur les funiculaires F1 et F2, entre janvier et avril, ce qui perturbera leur circulation.

Après l’arrêt du métro B du 27 au 29 décembre, en raison de travaux visant à prolonger la ligne jusqu’à Saint-Genis-Laval, en début d’année d’autres lignes du réseau de transport connaîtront des perturbations. Entre les mois de janvier et avril, des travaux de maintenance seront notamment menés sur les funiculaires F1 et F2, qui permettent de relier le Vieux-Lyon aux hauteurs du 5e arrondissement. "Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaires, des travaux de maintenance sont indispensables", précisait Sytral Mobilités.

Du 8 janvier au 6 avril, la ligne F1, reliant les stations de Saint-Just à Vieux-Lyon, ne circulera plus à partir de 21h48, du dimanche au jeudi inclus. La ligne F2, qui permet de relier le Vieux-Lyon à Fourvière, assurera quant à elle son service jusqu'à minuit, les soirs de travaux, soit du dimanche au jeudi.

Le F2 arrêté plus de 10 jours en février

En revanche, du 4 au 19 février inclus, la ligne F2 sera complètement arrêtée pour permettre la conduite de travaux de maintenance annuelle sur les systèmes de freinage, le tunnel et les voies. Durant ces quelques jours d’arrêt, le funiculaire F1 fonctionnera normalement pour assurer la continuité du service. Des bus relais seront également déployés sur l’itinéraire itinéraire Saint Just – Minimes – Fourvière, avec une fréquence comprise entre 7 à 15 minutes.

Lire aussi : Pas de métro B de la journée ce mercredi 28 décembre à Lyon