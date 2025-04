Culture : Moncef Zebiri, nommé à la direction du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape

Moncef Zebiri © Sydney In Your face

Rillieux-la-Pape devient une terre hip-hop avec la nomination du nouveau directeur de son Centre chorégraphique national et c’est une bonne nouvelle !

La ministre de la Culture Rachida Dati l’avait dit : il n’y a pas assez de chorégraphes issus du hip-hop dans les centres chorégraphiques nationaux (seulement deux sur dix-neuf au total, à Rennes et Créteil). Elle a donc nommé Moncef Zebiri à la direction du CCN de Rillieux, en accord avec Alexandre Vincendet, le maire de la ville, et Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes – Yuval Pick ayant terminé son mandat en janvier dernier.

Âgé de 37 ans, danseur et chorégraphe, né à Constantine en Algérie et originaire de Bron, il est spécialisé en breakdance et a collaboré avec le Pockemon Crew pendant quinze ans, remportant plusieurs titres mondiaux de battle.

En 2010, il chorégraphie son premier duo Là-bas chez vous autour de son identité franco-algérienne puis fonde en 2019 la compagnie Free Styles. Il cosigne pour la compagnie Tie Break Lobby, auréolé d’un joli succès et crée en 2024 Joga Bonito qui mêle breakdance et foot freestyle.

Une telle nomination semblait être une évidence tant les pratiques du hip-hop fédèrent des communautés différentes, jouent un rôle d’émancipation auprès des jeunes et ouvrent des portes sur l’art et le partage. C’est aussi l’occasion de renforcer la présence de la culture hip-hop dans la métropole car on imagine une synergie entre Rillieux, la scène hip-hop Bizarre ! de La Machinerie-Vénissieux et le projet de Mourad Merzouki à Saint-Priest comme avec son festival Karavel.

LE BLOC(K), un projet chorégraphique au cœur de Rillieux-la-Pape

Moncef Zebiri a pensé son projet, nommé LE BLOC(K), à l’échelle du territoire rilliard, s’ouvrant à ceux et celles qui font vivre la danse : les habitants, les artistes, les jeunes, les passionnés.

Son approche inclusive permettra de décloisonner la pratique chorégraphique en mêlant actions culturelles, créations collaboratives et événements festifs – street colos, battles, ateliers dans les écoles, performances en espaces publics…

Autre aspect important, le CCN apportera son soutien à cinq compagnies régionales associées – La Fougue, Lignes urbaines, Relevant, Les Alchimistes, IAAL (compagnie 100 % féminine, spécialisée dans le waacking et la house dance) – dont les esthétiques variées bénéficieront d’une meilleure lisibilité. L’objectif pour Moncef Zebiri est de transformer le CCN en un véritable incubateur de talents, un lieu de créativité foisonnante et d’expérimentation artistique, ouvert à toutes les générations. Il prendra ses fonctions en septembre 2025 tandis que l’ouverture du CCN, rénové après son incendie, est prévue en janvier 2026.