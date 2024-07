Des girafes à 45 minutes de Lyon

Touroparc ouvre ses portes tous les jours cet été. 210 000 visiteurs ont déjà fait le tour l'année dernière.

À la fois parc zoologique, aquatique et d'attractions, le Touroparc Zoo est gage d'aventures inoubliables pour la période estivale.

Fondé en 1961 par René Livet, abritant plus de 600 espèces sur plus de douze hectares, Touroparc Zoo promet d'être un incontournable de l'été. "Acteur engagé et reconnu de la protection animale", comme il se présente, le parc zoologique et d'attractions de Romanèche-Thorins, entre Beaujolais et Bourgogne, favorise la reproduction d'espèces menacées, sensibilise le grand public et finance des projets de sauvegarde, comme les girafes du Niger.

Accrobranche, jeux d'eau...

Ouvert tous les jours pendant les mois de juillet et d'août, il sera possible de profiter de sa faune et de sa flore extraordinaires. Les visiteurs pourront découvrir les deux musées présents sur le lieu, comme l'Hôtel des mines qui met à l'honneur la richesse géologique locale. Le public aura la possibilité de profiter de la reconstitution de la place d'un village, avec une trentaine de boutiques venues de l'ancien temps.

Et si le caïman à lunettes n'était pas assez terrifiant, le parc d'attractions attenant au zoo assure un plein de sensations. En libre accès pour toute la famille, comme les Tacots qui permettent d'avoir un nouveau point de vue du parc ou Amazon'Aventure pour prendre de la hauteur façon parcours d'accrobranche.

En cas de grosse chaleur, Touroparc Zoo a tout prévu avec un espace aquatique AquaTouru'Splash, ses cinq toboggans et son aire de 36 jeux d'eau hors bassin.

Rencontre privilégiée avec des animaux

Enfin, pour les amoureux des animaux, il est possible de participer à l'une des rencontres-soigneurs. Ces moments privilégiés d'une quinzaine de minutes sont l'occasion de vivre un moment hors du commun avec une espèce animal, et de se divertir grâce aux anecdotes partagées par le soigneur.

Avec plus de 210 000 visiteurs annuels, le parc vous invite à découvrir des mammifères, des oiseaux et des reptiles venant des quatre coins de la planète. Un tour du monde animalier à seulement 45 minutes de Lyon !