Alors qu'ils interpellaient l'auteur d'un rodéo sur l'île de la Table, des gendarmes du Rhône ont été pris pour cible par un groupe de jeunes.

L'interpellation aura été plus difficile que prévue. Vendredi 10 mai, un rhodanien de 20 ans a effectué de nombreuses roues arrière sur les sentiers de l'île de la Table. Située entre Solaize et Vernaison, cette dernière était parcourue par des randonneurs et des enfants que le jeune homme aurait manqué de renverser, selon Le Progrès. Les gendarmes se sont donc rendus sur place pour interrompre ce rodéo. C'est alors que les amis du motard leur ont jeté des projectiles avant de prendre la fuite.

La moto cross était volée

Le jeune homme roulait sans casque avec une moto dont le vol a été déclaré en Suisse. De plus, les véhicules motorisés sont interdits sur l'île de la Table.

Une enquête a donc été ouverte pour retrouver les amis du pilote. Des investigations supplémentaires sont également en cours concernant la moto cross volée.

Lire aussi : Plusieurs incendies de voitures à Givors

Retrouvez tous les faits divers.