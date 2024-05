La basse de John Entwistle, ancien membre des Who, qui sera mise aux enchères le 23 mai 2024 à Lyon. Photo de Baecque & Associé

La maison De Baecque proposera à la vente le 23 mai prochain une basse Warwick dessinée par John Entwistle, bassiste du groupe de rock britannique The Who, ainsi que 33 autres guitares de collection.

C’est une pièce de collection que les amateurs de rock voudraient tous avoir. D’après une information du Progrès, le 23 mai prochain, la maison De Baecque et associés, située dans le 6e arrondissement de Lyon, proposera lors d’une vente aux enchères une basse Warwick dessinée par John Entwistle, bassiste du groupe de rock britannique The Who.

Estimée entre 12 000 et 15 000 euros

Membre du groupe de 1964 jusqu’à son décès en 2002, John Entwistle a imaginé l’instrument en juillet 1986 en collaboration avec le luthier allemand Warwick. La basse, signée par John Entwistle lui-même en 1988 lors d’une précédente vente, est estimée entre 12 000 et 15 000 euros par la maison De Baecque.

33 autres guitares seront également mises en vente le 23 mai, toutes issues d’une même collection, "rigoureusement sélectionnées pendant plus de 30 ans."