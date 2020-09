Des députés lyonnais appellent à une vaccination massive cet automne

Plusieurs députés du Rhône ont appelé à une vaccination massive de la grippe cet hiver pour éviter une épidémie croisée avec de la Covid-19.

Jean-Louis Touraine, Anne Brugnera, Thomas Rudigoz, Bruno Bonnell et Jean-Luc Fugit, ont appelé dans une tribune publiée dans le JDD ce dimanche “à une vaccination massive dès cet automne contre la grippe afin d'éviter des épidémies croisées avec la Covid-19”.

“À l'approche de l'hiver, le risque est grand de voir s'entrechoquer le Covid-19 avec la grippe, elle-même responsable de 10.000 morts environ chaque année. Cette cohabitation épidémique pourrait s'avérer délétère en entraînant des retards de diagnostics, en provoquant des complications chez les plus fragiles d'entre nous et en engendrant un afflux massif de malades dans les hôpitaux. Se vacciner contre la grippe deviendra dès cet automne un enjeu de santé publique et surtout un acte citoyen en faveur de sa santé et de celle des autres”, ajoutent-ils. 13 millions de doses de vaccins antigrippaux ont été commandées récemment par le ministère de la Santé.

Les signataires de la tribune ont par ailleurs demandé aux mutuelles d'offrir la prise en charge du vaccin contre la grippe cet hiver et souhaitent “que tous les professionnels de santé puissent en détenir un stock”.