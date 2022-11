Des collégiens découvrent les carrières numériques à Lyon

La Métropole de Lyon veut démocratiser le numérique pour 3 000 collégiens. Au programme, des échanges avec des professionnels du milieu.

Les métiers du numérique se développent, mais restent pourtant méconnus. Chaque année, peu de personnes sont formées. La question des genres se pose aussi, seuls 30% des postes sont occupés par des femmes. Pour inverser cette tendance, Orientation 3.0 s’invite dans une vingtaine de collèges le 14 novembre. Des professionnels du numérique présenteront donc leurs métiers à 3 000 élèves le lundi 14 novembre.

#MétropoleSolidaire 💻 La Métropole de #Lyon veut démocratiser le #numérique au collège. Au programme : découverte des carrières, des bonnes pratiques et de la culture digitale pour 3000 collégiens du territoire. 👇https://t.co/YK9n3fj5Xc pic.twitter.com/7ZIX3i3x0P — Métropole de Lyon (@grandlyon) November 14, 2022

Être à l'aise avec les outils informatiques est devenu impératif pour énormément de tâches du quotidien. La "fracture numérique" touche en premier lieu les familles les plus démunies. Les inégalités sociales s'en trouvent donc accentuées. La Métropole compte créer plus de liens avec des musées ou des lieux culturels, et investir dans du matériel informatique dans les collèges des 59 communes du territoire.

C'est ainsi que dernièrement, aux côtés d'Emmaüs Connect, elle a financé 300 ordinateurs pour les plus démunis.